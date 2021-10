Klasa A Przeworsk. Pierwsze kary po incydencie w Żurawiczkach. W środę Marcin Zieliński stanie przed komisją dyscypliny OZPN Jarosław GK

screen z Youtube użytkownika Wiecho Jar

Od kilku dni nie tylko Podkarpacie, ale cała piłkarska Polska żyje incydentem z Żurawiczek z soboty 2 października. Była 68. minuta spotkania ligowego przeworskiej klasy A pomiędzy Żurawiem Żurawiczki a Błękitnymi Wierzbna, goście prowadzili 2:1. Wtedy to doszło do pojedynku biegowego Marcina Zielińskiego (Błękitni) z jednym z obrońców Żurawia. Piłkarz Błękitnych upadł i twierdząc, że był faulowany, domagał się odgwizdania faulu. Innego zdania był prowadzący to spotkanie arbiter Krzysztof Bednarski. Zawodnik gości dość mocno protestował m.in. twierdząc, że w jednej z wcześniejszych akcji również był faulowany, a gwizdek sędziego wówczas milczał. Ostatecznie sędzia spotkania pokazał protestującemu zawodnikowi czerwoną kartkę.