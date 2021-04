Klasa O, A, B Jarosław. Rehabilitacja lidera ze Skołoszowa [ZDJĘCIA]

Rokietnica - Chłopice 0:4 (0:2);

Munina - Surochów 1:1 (1:1) Poliszak 36 - Wielis 11;

Kidałowice - Tuchla 2:1 (2:1) Przybek 27-karny, Bichajło 33 - Barylak 11;

Młyny - Jankowice 2:1 (0:1) Turek 53, Gołębiowski 90 - Jakubik 30;

Przedmieście - Wietlin 1:2 (1:0) Dybisz 20 - Jasny 66-z rzutu rożnego, Bednarz 82.

Klasa A Lubaczów

Udany debiut zanotował Janusz Piersiak, grający trener drużyny z Zapałowa. Orkan wysoko ograł Unię Łukawiec, choć do przerwy było 0:0, a po zmianie stron to goście objęli prowadzenie po rzucie karnym. Kluczowa była zmiana, gdy na boisko wszedł Mateusz Mucha, strzelec dwóch goli w tym meczu. Co ciekawe, Mucha zastąpił na boisku właśnie grającego trenera. Rolnik niespodziewanie zatrzymał Gwiazdę!

WYNIKI: Zapałów – Łukawiec 4:1 (0:0) Ożga 63, Mucha 72, Mucha 80, Junik 86 – Fedyk 56-karny;