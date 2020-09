Klasa O, A, B Jarosław. Wyniki, relacje, zdjęcia. Czternaście bramek Huraganu Rozbórz Długi [ZDJĘCIA]

Mecz Lisie Jamy – Futory został przełożony na 15 listopada.

Klasa A Przemyśl

Sporo emocji dostarczył pojedynek Medyki z Kosienicami, który zakończył się remisem 3:3. Gospodarze prowadzili do przerwy dwoma bramkami, ale nie zdołali dowieźć korzystnego wyniku do końca i ostatecznie musieli zadowolić się jednym punktem. Pewną wygraną za to zaliczyły Jaksmanice, które wygrały 4:1 z Sośnicą i było to już ich piąte zwycięstwo w tym sezonie.

Batycze – Fredropol 2:3;

Krówniki – Dubiecko 2:1 Czekański 30, Szkulski 38 – Bielec;

Maćkowice – Huwniki 3:1 (3:0) Błoński 6, Dratwa 29, Zagulak 43 – Frąckiewicz 62;

Medyka - Kosienice 3:3 (3:1) Kucab 10, Cwynar 28, Adamski 44 – Hapon 26, Nycz 47, Kuzioła 60;

Jaksmanice - Sośnica 4:1 (3:0) Urban 1, Domaradzki Karol 14, Furman 36, Domaradzki Bartłomiej 85 – Klaczkowski 66;