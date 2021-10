Klasa O, A, B Krosno. 63-letni Andrzej Kuryj rozegrał cały mecz. 7 goli Mateusza Wąchockiego z Sanovii [WYNIKI 23-24.10.2021]

O Krosno

Przełęcz Dukla – Ostoja Kołaczyce 1:0 (0:0)

A1 Krosno

Piłkarzom LKS-u Długie w niedzielę prawie wszystko wychodziło i zasłużenie pokonali Bukowiankę. To pierwsze punkty stracone przez drużynę z Bukowska. Dystans do lidera zmniejszyła Sanovia, która urządziła sobie ostre strzelanie w Czaszynie, a jeden tylko Mateusz Wąchocki zdobył aż 7 goli! Do samego końca trzymał w napięciu mecz Orzeł - Osława. Padło dziewięć bramek. Tę decydującą o zwycięstwie gospodarzy uzyskał Dominik Niemiec - rezerwowy, który niewiele wcześniej wszedł na boisko.