Klasa O Krosno. Czarni byli bezkonkurencyjni, zwłaszcza u siebie

– podkreślił szkoleniowiec Czarnych.

Jaślanie nie tylko u siebie wykazywali wyższość nad przeciwnikami. Czynili to również na obcych boiskach, przegrywając zaledwie dwa mecze w sezonie: z Tempem w Nienaszowie 1:2 i Górnikiem w Grabownicy 3:4. Do szczególnie zaskakujących należała druga porażka, na inaugurację rundy wiosennej. Wszak Górnik bronił się przed spadkiem, a Czarnych wskazywano jako głównego kandydata do awansu. Okazało się jednak, że w kolejnych potyczkach wszystko wróciło do normy, jaślanie zaczęli seryjnie wygrywać, umacniając się na pozycji lidera.

Przełomowym okazał się pojedynek z innym pretendentem do awansu, Startem Rymanów w Jaśle. Czarni pokonali rywala aż 6:0, nie pozostawiając najmniejszych wątpliwości, która z ekip z krośnieńskiej okręgówki zasługuje na awans.

Mecz ze Startem wieńczył moją dwuletnią pracę z Czarnymi. Przyszedłem do klubu, nakreślając plan, założenia, realizując je w tym sezonie. Zbudowaliśmy najsilniejszą drużynę, potrafiliśmy poukładać kadrę z piłkarzy doświadczonych i wychowanków. Dziękuję też wszystkim sponsorom, wspomagającym klub, władzom miasta, zarządowi Czarnych

– podsumował Mateusz Ostrowski.