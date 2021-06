​Klasa O Rzeszów: Stal Łańcut wygrała mecz na wodzie z Włókniarzem Rakszawa [ZDJĘCIA]

Mecz rozpoczął się z ponad 20-minutowym opóźnieniem, bo nad Słocina Areną przeszła rano spora ulewa (mecz miał się rozpocząć o godz. 11). Na sporej części sztucznego boiska zalegały ogromne kałuże wody. Piłka przez nie wielokrotnie płatała piłkarzom figla.

Jakby tego było mało, to ostatnie kilka minut piłkarze grali przy lejącym deszczu, który momentami przechodził nawet w grad. Sędzia mimo ogromnej ulewy nie przerwał meczu. Pewnie gdyby to zrobił, tego dnia nie udałoby się już go dokończyć, bo oberwanie chmury trwało jeszcze długo po końcowym gwizdku.

Mimo warunków mecz był dość szybki i ciekawy, a jego największą ozdobą był gol Valerija Sokolenki z ok 35 metrów.

Włókniarz tą porażką zamknął sobie definitywnie szanse na awans w tym sezonie.

Wciąż w grze o jedyne premiowane miejsce jest Strug Tyczyn, który aż 8:1 pokonał u siebie Start Brzóza Stadnicka. Tyczynianie przebili w tym meczu sto bramek w sezonie. Autorem bramki nr 100 był Kamil Żuczek.