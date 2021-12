Klasa O Stalowa Wola. Nowa jakość w Pogoni Leżajsk. W klubie zrobili już wiele, ale nie zamierzają się zatrzymywać

Jeszcze kilka lat temu Pogoń Leżajsk to był bardzo solidny 4-ligowiec, a pewnie wielu pamięta, że ten klub występował również w 3 lidze. Ostatni czas był jednak trudny dla „piwoszy”, którzy na dobre ugrzęzli w okręgówce.

We wrześniu tego roku doszło do zmian we władzach klubu i w Pogoni idzie nowe. Łatwo nie jest, bo działacze wciąż napotykają różnego rodzaju problemy. Są bowiem zaległości wobec firm, różnych instytucji, a także byłych zawodników. Trzeba więc chodzić od firmy do firmy i szukać wsparcia. I to się całkiem nieźle udaje, bo już pierwsze udało się namówić do pomocy.