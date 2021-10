Klasa OAB Krosno. Iwonka Iwonicz lepsza od Klimkówki w derbach [WYNIKI, ZDJĘCIA]

O Krosno

Piłkarze Przełomu Besko, kroczący ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa zatrzymani zostali w Dukli, ulegając miejscowej Przełęczy. Niespodzianka tym większa, że gospodarzom nie wiodło się do tej pory najlepiej, zatem oby wygrana zapowiadała lepsze czasy dla dukielskiej ekipy.

Przełęcz Dukla – Przełom Besko 3:1 (1:0)

A1 Krosno

Adam Świder zdobył klasycznego hat-tricka, a beniaminek z Czaszyna wygrał pierwszy mecz. W Zagórzu prowadził już 3:0 i choć gospodarze doprowadzili do stanu 3:3, na końcu to LKS Czaszyn miał powody do radości. Sanovia po ciekawym meczu pokonała LKS Długie; to szósta z rzędu wygrana drużyny z Leska. Zawodnik z Pisarowiec Rafał Kobylak dzień swoich urodzin uczcił golem strzelonym LKS-owi Płowce/Stróże Małe. W pojedynku Górnik - Lotniarz więcej klarownych szans na gola mieli goście, ale mecz zakończył się bezbramkowym remisem.