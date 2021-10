Klasa OAB Rzeszów. Strug Tyczyn wygrał 12 mecz z rzędu! [WYNIKI]

Klasa O Rzeszów

Ekipa z Przybyszówki postawiła twarde warunki Strugowi, jednak lider z Tyczyna kolejny raz pokazał walkę do końca strzelając bramkę w doliczonym czasie gry za sprawą Kamila Żuczka. Było to dwunaste z rzędu zwycięstwo podopiecznych Jacka Sowy. Sawa po ubiegłotygodniowej niespodziance w starciu z Włókniarzem, tym razem wysoko przegrała z Błażowianką. Dla gości było to przełamanie po serii 3 meczów bez zwycięstwa.

Stal II Rzeszów- Sokół Sokołów Młp. 2:1 (0:0)

Bramki: Stulin 49, Jarecki 58 - Rodzeń 56.

Stal II: Grygiel-Stulin(59 Cieśla), Skoczylas (84 Kabaciński), Popiela, Pirożyński, Makarski, Jarecki (86 Suknarowski), Gielar, Michasiewicz, Kołodziej, Vakhowych. Trener Karol Wójcik.

Sokół: Gnatek - Panek, Grzesik, Ziobro, Sobuś, Serwatka, Rodzeń, Jagusiak (78 Sidor), K.Wilk, Sałek, M.Wilk. Trener Piotr Darocha.

Pierwsza połowa to lepsza gra gości, którzy nie wykorzystywali stwarzanych przez siebie okazji. W drugiej części spotkania to Stal doszła do głosu, a zwycięską bramkę zdobył najlepszy strzelec rozgrywek-Dariusz Jarecki, dla którego było to już 20 trafienie w obecnym sezonie.

POZOSTAŁE WYNIKI:

Zaczernie-SMS Resovia II 2:1 (1:0) Rączka 30, Szczepański 86 - Kobiera 71