Klasa OAB Stalowa Wola. Siedem goli Tomasza Wolana! Okazały Transdźwig Stale

Klasa O Stalowa Wola

Zawodnicy Ździar już do przerwy strzelili trzy gole i ustalili rezultat, kontrolując go do ostatniej minuty. Okazałe zwycięstwo odniósł Transdźwig Stale, który nie dał szans Brzyskiej Woli, aplikując jej pięć trafień. Stal Nowa Dęba musiała odrabiać straty, ale uczyniła to z nawiązką i sięgnęła po wygraną.