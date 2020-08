Klasy O, A, B Rzeszów: Strumyk zadedykował wygraną koledze, który się żenił. Jedenaście goli Mrowlanki Mrowla [ZDJĘCIA]

Cmolas – Borowa 1:5;

Trześń – Siedlanka 3:1 (1:0)

Jezuwid 40, Wołowiec 79, Bajor 87 – A. Rajpold 90-głową.

Ruda – Chrząstów 3:2;

Raniżów – Wola Mielecka 0:3 (0:0)

Węglarz, Kawała, Wilk;

Babicha – Sokół II Kolbuszowa Dolna 5:2.

Bartosiak dwie, K. Niemasek, Zalot, Kuroń – Okoniewski, Orzech.

Klasa B1 Rzeszów

To była kolejka drużyn grających u siebie. W 6 meczach goście zdobyli tylko jednego gola i był to gola drużyny z Białej, która jednak nie ma wielu powodów do radości, bo przegrała 1:11.

Wyżej mógł wygrać Rudzik, ale Sokolik nie strzelił karnego. Z kolei gola nr 4 dla ekipy z Rudnej Małej strzelił bramkarz, wybijając piłkę z własnego pola karnego.

Jasionka - Staroniwa 4:0 (1:0)

Wojewoda 8, 80, Mateja 85, Starzec 90;