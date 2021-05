Klasy O, A i B Rzeszów: Pierwszy punkt Bratka Bratkowice w tym sezonie [WYNIKI]

Rzeszów

Trio liderów bijących się o awans nie strzelało tak ochoczo jak ostatnio, ale zarówno Strug, jak i Stal i Włókniarz nie tracą punktów. Tym razem strzelecki popis urządził sobie Sokół, który 9:0 rozbił Czarnych Czudec.

Po pierwszy punkt w tym sezonie sięgnął Bratek. Piłkarzom z Bratkowic remis dał gol Nowosada z karnego w doliczonym czasie gry.

- W ostatnich minutach, to nawet bramkarz szedł pod pole karne rywali. O mało nie kosztowało nas to utratą drugiego gola, ale ostatecznie to myśmy z karnego trafili do bramki rywala - mówi trener Bratka Bratkowice, Piotr Garula, który wobec braków kadrowych sam, po dłuższej przerwie pojawił się na murawie boiska w meczu ligowym.

SPEC Stal Łańcut - Wisłok Czarna 5:0 (0:0)

Bramki: Skała 53, Sokolenko 66, Walat 68, 72, Balawender 89.