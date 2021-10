Klasy OAB Krosno. Osława Zagórz nie dała rady LKS-owi Pisarowce. 14 goli w Jabłonce! [WYNIKI, ZDJĘCIA]

O Krosno

Czarni Jasło – Przełęcz Dukla 4:1 (2:0)

A1 Krosno

Bartłomiej Posadzki na krótko przyjechał do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje, i pomógł Pisarowcom pokonać Osławę. Jak na razie nie do zatrzymania jest Bukowianka Bukowsko. W niedzielę ekipa Ireneusza Zarzyki wygrała dziewiąty kolejny mecz. Izdebki u siebie zagrały na remis z Zarszynem. Gospodarze prowadzili 2:0, ale spotkanie kończyli w dziesiątkę i to goście byli bliżej odniesienia zwycięstwa.