Pochodząca z Przemyśla Klaudia Bleimer wygrała austriackie eliminacje konkursu Miss Earth 2021. Miss Earth to trzeci co do wielkości międzynarodowy konkurs piękności na świecie, odbywający się co roku na Filipinach.



Konkurs Miss Ziemi, poza wyłonieniem miss, ma także specjalne przesłanie. Jest nim edukacja ekologiczna. Zgrupowanie przedfinałowe to nie tylko próby sceniczne, ale odczyty, pokazy, prezentacje sposobów na ratowanie zasobów przyrody.



Klaudia Bleimer to absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Na studia wyjechała do Wiednia w Austrii.