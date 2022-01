Klemen Cebulj z Asseco Resovii: Trener Mendez to specjalista z temperamentem

Karolina Głodowska: Pełno było emocji w meczu z GKS-em. Nie brakowało też zwrotów akcji. Najważniejsze jest jednak to, że Resovia po raz pierwszy w tym sezonie wygrała trzecie ligowe spotkanie z rzędu.

Klemen Cebulj: Tak. Ten mecz był dla nas bardzo ważny. Trzecie zwycięstwo z rzędu i kolejne trzy bardzo cenne punkty do ligowej tabeli. To wyjątkowo budujące i dające nam motywację do jeszcze cięższej pracy. Myślę, że zmiana trenera odegrała w tym wszystkim kluczową rolę, a my jako zespół zareagowaliśmy najlepiej jak mogliśmy. Cieszę się, że nasza gra i boiskowa dyspozycja zmieniła się praktycznie od razu po tym, jak Marcelo Mendez do nas przyjechał. Wierzę, że prezentowany przez nas poziom będzie coraz bardziej zadowalający. Wierzę też w podejmowane przez władze działania. To dobry wybór, bo potrzebowaliśmy nowych bodźców, a trener Mendez jest specjalistą z temperamentem, bardzo pozytywnym i skupiony na celu.