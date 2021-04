Kleszcze atakują nie tylko ludzi, ale też zwierzęta. Jest ich wyjątkowo dużo tej wiosny

Na atak kleszczy narażeni są nie tylko ludzie, ale także zwierzęta m.in. psy i koty. Te pasożyty występują niemal wszędzie: w lasach, na łąkach, parkach i na podwórkach. Przenoszą wiele groźnych chorób, a wśród nich boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Warto zabezpieczać siebie i domowe zwierzaki się przed ich ukąszeniem i zarażeniem chorobami odkleszczowymi.

- Wyszłam na spacer z moimi psami i wszyscy przynieśliśmy do domu po kilka kleszczy - opowiada mieszkanka Rzeszowa. - Jestem w szoku, bo nie byliśmy w lesie, tylko spacerowaliśmy po polach. Boję się, bo choroby przenoszone przez kleszcze są bardzo groźne. - Kleszcze przenoszą głównie boreliozę, ale też kleszczowe zapalenie mózgu - podkreśla doktor Jolanta Kluz-Zawadzka, podkarpacki konsultant ds. epidemiologii, specjalistą chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych. - Kleszczowe zapalenie mózgu wywoływane jest wirusem i jest na nie szczepionka. Przed sezonem ci, którzy pracują w lasach lub wyjeżdżają na wakacje, choćby na kajaki czy pod namiot, powinni się zaszczepić. Borelioza wywoływane jest przez bakterie, krętki. Jej skutki są bardzo poważne dla naszego organizmu. Szacuje się, że co roku w Polsce dziesiątki tysięcy osób zakaża się tą chorobą.

Jest rumień - szybko do lekarza Jeśli kleszcz wbije nam się w ciało, to możemy sami go usunąć. Powinniśmy zrobić to najszybciej. Najlepiej wykonać czynność za pomocą pęsetki. Należy uchwycić kleszcza jak najbliżej skóry i po prostu go wyciągnąć. W aptekach są też specjalne urządzenia, które pomagają usunąć kleszcza.

- Ważne jest, aby go nie urwać - doradza doktor Jolanta Zawadzka. - Nie wolno też smarować go żadnymi tłuszczami np. masłem. Powinniśmy tylko lekko go podważyć pęsetką albo igiełką. Ostrzega, że jeśli po wyciągnięciu kleszcza, zauważymy rumień, to powinniśmy udać się do lekarza. - Po zbadaniu oceni, czy nasze objawy są niepokojące, czy jest to zwykły odczyn miejscowy lub ogólny na jad, które zwierzęta puszczają. Miejsce po ugryzieniu kleszcza starannie dezynfekujemy.

Wybierając się na spacer do lasu czy parku, warto zaopatrzyć się w spray lub żel służący do odstraszania kleszczy, a po powrocie powinniśmy dokładnie pooglądać całe ciało. Kleszcze atakują nie tylko ludzi W sezonie kleszczowym nie wolno zapomnieć też o zwierzętach domowych. Mogą one przenieść choroby odkleszczowe na właścicieli. - W tej chwili na rynku jest kilka możliwości, dzięki którym możemy zabezpieczyć przed kleszczami nasze zwierzęta. Możemy podać tabletkę, założyć obrożę lub podać na skórę substancję płynną, która rozprowadza się po całej skórze zwierzaka i tworzy barierę ochroną nie tylko przeciwko kleszczom, ale też pchłom - opowiada Monika Madera - Biskup z Przychodni weterynaryjnej Dr Sowa z Rzeszowa.

I dodaje, że w tej chwili na rynku najskuteczniejsze są tabletki. - To lek najnowszej generacji, podawany jest doustnie i wtedy we krwi zwierzaka krąży substancja, która jest zabójcza dla kleszczy. Jeśli tylko on wbije się w skórę i napije się pierwszy łyk krwi, jest zatruwany i odpada. Nie ma czasu, aby się rozwinął i nie dojdzie do zakażenia zwierzaka chorobami przenoszonymi przez kleszcze.

Do zakażenia dochodzi dopiero w momencie, kiedy kleszcz wycofuje się i wpuszcza trochę swojej śliny. Jeśli jest nosicielem choroby, to może ją przenieść na swojego żywiciela. Pieskie życie z kleszczami. Jak ochronić naszego czworonoga?

Najczęstszą przenoszoną przez kleszcze chorobą jest babeszjoza. - Powoduje u zwierząt anemię - mówił lekarz weterynarii. - Ta choroba przebiega u zwierząt bardzo gwałtownie. Drugą chorobą, którą coraz częściej diagnozujemy to borelioza, która może atakować nerki i stawy. Jest też anaplasma, która może doprowadzić do przewlekłych anemii.

Monika Madera-Biskup podkreśla, że powinniśmy zabezpieczyć zwierzaka przed kleszczami. - Najlepiej podejść do lekarza i poprosić, aby to lekarz dobrał odpowiedni preparat. Na rynku jest dużo podróbek i te kupione przez internet nie zawsze prawidłowo działają - radzi weterynarz. - To zabezpieczenie przez kleszczami jest nie tylko dla dobra samych zwierzaków, ale też właścicieli, ponieważ jak pies będzie źle zabezpieczony, to kleszcz może ze zwierzaka, przejść na właściciela.