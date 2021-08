Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie kontra radny wojewódzki Jacek Kotula

W minioną środę radny wystąpił na konferencji prasowej w towarzystwie m.in. Łukasza Drozda, pacjenta kliniki, który publicznie wysunął szereg zastrzeżeń wobec jakości pomocy medycznej w klinice. Personel medyczny obwinił, iż ten nie był w stanie zdiagnozować jego dolegliwości, a operację prawego oka zaordynowano zbyt późno, by organ dało się uratować.

- Prawie miesiąc spędziłem na oddziale, dostawałem kroplówkę, krople do oczu i tabletki na obniżenie ciśnienia, nie pomagało – opowiadał wówczas, winiąc personel szpitala o utratę wzroku w prawym oku, w efekcie utratą pracy kierowcy zawodowego i utratą środków do życia. - Po trzech tygodniach pobytu sprowadzono panią doktor z Lublina, zoperowała mnie, ale powiedziała, że to zbyt późno nastąpiło, ciśnienie w oku powoli uszkadzało nerw.