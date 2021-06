Kobiety poparły Grzegorza Brauna: to kandydat godny podziwu

- Daje nam nadzieję na powrót do normalności – mówiła.

Na koniec wszystkie panie podniosły białe parasolki z nazwiskiem kandydata i głośno wykrzyczały jego hasło wyborcze: „nowy impuls dla Rzeszowa”.

- To jest to najważniejsze przesłanie, z którym ruszaliśmy do tej kampanii i z którym finiszujemy – podsumowywał Grzegorz Braun. - Powrót do normalności. Bezpieczeństwo. Dajmy ludziom żyć. W Rzeszowie, jak i w całej Polsce – zakończył kandydat na prezydenta stolicy województwa.