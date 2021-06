Kobiety wsparły Konrada Fijołka, kandydata na prezydenta Rzeszowa. - Przekonał nas swoją pracowitością i zaangażowaniem - mówią

Jako jedna z pierwszych głos zabrała Agnieszka Itner, organizatorka rzeszowskich Strajków Kobiet i manifestacji LGBT.

– Oddam głos na Konrada Fijołka, ponieważ jest za projektem in vitro. Wiem, że będzie on dążył do tego, żeby projekt powrócił na tapetę i żeby in vitro było możliwe w naszym mieście – mówiła niedoszła kandydatka na prezydenta Rzeszowa. – On jest lepszym kandydatem ode mnie, ponieważ ma wiedzę o mieście i o postępie prac w samorządzie – stwierdziła.