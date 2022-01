Kolędy Pospieszalskich w Filharmonii Podkarpackiej [ZDJĘCIA, WIDEO]

- To naprawdę wielka radość zagrać z filharmonikami rzeszowskimi, natomiast same kolędy są dla nas pewną formą opowieści o tym, co nas łączy, bo przecież one zanurzone są w polskiej tradycji – powiedział w rozmowie z Nowinami Jan Pospieszalski.

- Większość kolęd to polskie tańce: oberki, mazury, polonezy, kujawiaki. Większość z tych kolęd mocno „wibruje” w naszym duchu, jest tym co nas spaja. To opowieść o nas, o rodzinie, o wspólnocie, ale najistotniejszy jest ten przekaz ewangeliczny. Przekaz o tym, że Jezus Chrystus przyszedł do nas i został z nami w sakramentach, Eucharystii i Słowie Bożym. I dopóki na tej konstrukcji się to będzie opierało, to będzie żyło. Sama tradycja pozbawiona tego kośćca jest wydmuszką i nie przetrwa.