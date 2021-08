Kolejarz Opole pewnie pokonał rzeszowskich żużlowców i powrócił na fotel lidera. Dobrze było tylko do połowy meczu

W meczu 11. kolejki 2. ligi żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów przegrali w Opolu z miejscowym Kolejarzem 39:51. Goście z Rzeszowa toczyli wyrównana walkę z faworyzowanymi gospodarzami tylko do 7. wyścigu. Kolejne pięć wygrali zawodnicy z Opola zapewniając sobie pewne i zasłużone zwycięstwo. Byli drużyną lepszą. Kolejarz, który ponownie objął prowadzenie w tabeli, zdobył także bonusa, ponieważ pierwsze spotkanie wygrał walkowerem 40:0.

Otwarcie na „szóstkę” dla Kolejarza. Mads Hansen prowadził od startu do mety, zanim jechał Adrian Cyfer, ale Kamil Brzozowski wyczekał na odpowiedni moment i wyprzedził zawodnika Żurawi na trasie. Stawkę od początku zamykał Patryk Rolnicki. Był to zły znak dla gości, którzy zaprosili do Opola Adama Ellisa. Brytyjczyk w awizowanym składzie zastąpił Karola Barana. Ellis na dzień dobry zameldował się na pierwszym miejscu. Podobnie jak chwilę wcześniej Dawid Rempala. Nie popisał się natomiast Hubert Łęgowik, który mimo bardzo dobrego startu szybko padł na koniec stawki i finiszował na szarym końcu. Trzy wyścigi z rzędu zakończyły się remisami. Po pierwszej serii 14:10 prowadzili gospodarze.

Druga seria rozpoczęła się od czwartego remisu. Na wysokości zadania stanął Masters, kolejny raz zawiódł Rolnicki. W biegu nr 6 przy wyjściu z pierwszego łuku podniosło koło motocykla Ellisa, który następnie spowodował upadek Cyfera. Ellis został wykluczony, a w powtórce świetnie spisał się Cyfer, który ograł opolską parę: Polis – Świdnicki. W siódmej gonitwie na dwóch czołowych pozycjach mknęli do mety Łęgowik i Rempała, kiedy wydawało się, że nasi zawodnicy zgarną 5 oczek, Thorsell na ostatnich metrach wyprzedził Rempałę. Stal jednak zmniejszyła dystans do rywali do dwóch punktów (22:20). Wciąż tliła się nadzieja na dobry wynik.