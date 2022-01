Kolejki NFZ do ortopedy Dziecięcego w woj. podkarpackim. Terminy aktualne na 19.01.2022

Kolejki NFZ do ortopedy Dziecięcego w województwie podkarpackim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego ortopedy Dziecięcego termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do ortopedy Dziecięcego w województwie podkarpackim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do ortopedy Dziecięcego w województwie podkarpackim.

UWAGA! Informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz dotyczące danych statystycznych mogą być nieaktualne z powodu zawieszenia obowiązków sprawozdawczych w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.*

ORTOPEDA DZIECIĘCY w woj. podkarpackim: kolejki NFZ i terminy leczenia

Na wizytę trzeba poczekać 5 dni.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej W Rzeszowie (Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci)

Adres: Lwowska 60, Rzeszów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.01.2022 (dane z dnia 18.01.2022)

(dane z dnia 18.01.2022) Liczba osób w kolejce: 107

Telefon: +48 17 866 41 11

Ortopeda dziecięcy

Ortopeda zajmuje się nie tylko leczeniem chorób i urazów, ale również profilaktyką szczególnie u dzieci. Do lekarza ortopedy powinien trafić noworodek po kilku tygodniach od urodzenia, by lekarz mógł wykluczyć dysplazję stawu biodrowego u noworodka. Jeśli nie będzie mógł jednoznacznie tego wykluczyć zleci zrobienie badania ultrasonograficznego.

Dzieci w późniejszym okresie trafiają zwykle do lekarza ortopedy z problemami wad postawy, np. z podejrzeniem skoliozy, lordozy, kifozy czy płaskostopia. Ortopeda w takim przypadku może zlecić noszenie specjalistycznego obuwia lub skierować dziecko na rehabilitacje.