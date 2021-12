Kolejne mieleckie Black Hawki trafią do wojska. Umowa podpisana [ZDJĘCIA]

Umowa dotyczy zakupu czterech śmigłowców do prowadzenia operacji specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Ministerstwo tłumaczy to „koniecznością dalszego rozwoju Wojsk Specjalnych”.

- Do Wojska Polskiego trafi nowoczesny sprzęt. Jednocześnie cieszę się z tego, że powstają nowe miejsca pracy w Mielcu, w zakładach, które mają bardzo bogatą historię. Kadra zatrudniona w PZL Mielec należy do najlepszych. Zakłady uczestniczą w łańcuchu produkcyjnym jednego z najlepszych koncernów na świecie (…) To są sprawdzone śmigłowce, to są śmigłowce, które były i są wykorzystywane przez wojsko w 30 państwach na całym świecie - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak