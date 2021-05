Kolejne podejście do sesji nadzwyczajnej rzeszowskiej Rady Miasta z pikietą działkowców. Poseł Braun znów ją uniemożliwi?

Przypomnijmy. Takiej historii jeszcze nie było! We wtorek do Ratusza na sesję nadzwyczajną Rady Miasta Rzeszowa przyszedł poseł Grzegorz Braun i jego współpracownicy z Konfederacji. Mimo próśb poseł i zarazem kandydat na prezydenta miasta odmówił założenia maseczki. W tej sytuacji Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta przerwał sesję, która odbywała się w trybie zdalnym i stacjonarnym, czyli część radnych łączyła się przez internet, a część była na miejscu w ratuszu.

- Pandemia nie jest wymysłem, choć jedni w nią wierzą, inni nie. Wolność Rzeczypospolitej daje takie prawo. W mojej najbliższej rodzinie są ofiary śmiertelne , powikłania, ciężkie przypadki choroby. Apeluję do pana, żeby uszanował to, że jest gościem i założył maseczkę tak, jak my wszyscy. Chociaż nie jest ona dla nas czymś, co kochamy. Apeluję o szacunek do tych osób, które się boją i które mają bardzo trudne doświadczenia prywatnej choroby, śmierci najbliższych. Jest pan gościem na tej sali. Proszę się nie przekrzykiwać, szanować naszą pracę i miejsce.

Podczas ostatniej sesji Społeczni Strażnicy Drzew wraz z działkowcami urządzili przed budynkiem urzędu miasta protest. Mieli przy sobie banery z hasłami takimi jak: "Drogę zbudujecie głosów nie dostaniecie", "ROD-y płuca miasta, mają zostać i basta", "Rzeszów zielony, nie betonowy".

- Serce pęka, łzy cisną się do oczu, gdy człowiek pomyśli, że działka, którą uprawia już kilkadziesiąt lat zostanie mu zabrana, a w tym miejscu powstanie droga, właściwie donikąd - ubolewali działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Szafera na osiedlu Staromieście w Rzeszowie, kiedy spotkaliśmy się z nimi we wtorek rano (była tam także Ewa Leniart, kandydatka na prezydenta Rzeszowa). - Bez względu na to, co deklarują politycy przed wyborami, jak bardzo kochają zieleń, sadzą drzewa itd. droga likwidująca w efekcie nasze działki będzie zbudowana. To deklaracja obecnego prezydenta Rzeszowa, który niestety nie jest w stanie znaleźć przepisu pozwalającego na odstąpienie od wykonania tej bezsensownej i absurdalnej, wcześniejszej decyzji - mówiła. - Powstanie droga procedowana specustawą. Taką samą, którą buduje się autostrady, trasy szybkiego ruchu i inne ważne arterie. Długa na 684 m i szeroka na 35. Niezbędna nie dla mieszkańców, tylko dla dewelopera. Bez względu na to, ile spotkań odbędą kandydaci z mieszkańcami, głos mieszkańców w zderzeniu z pieniędzmi deweloperów tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia.