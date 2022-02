Kolejne samoloty w Jasionce. Amerykańska elita wojskowa będzie miała bazę w Mielcu? Na lotnisku rozstawiane są namioty wojskowe

Do godz. 17. na lotnisku Rzeszów -Jasionka wylądowały kolejne 4 maszyny transportowe Boeing C-17 Globemaster III. Z amerykańskimi żołnierzami elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej i sprzętem, m.in. Hummerami. Od czwartkowego wieczoru już kilkanaście razy lądowały samoloty amerykańskich sił powietrznych, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. W sumie do Polski ma przybyć 1700 żołnierzy jednostki spadochronowej sił szybkiego reagowania. To militarna odpowiedź na groźbę rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ilu żołnierzy już dotarło na Podkarpacie? Wojsko nie zdradza, tłumacząc to względami bezpieczeństwa.