Kolejne wuzetki na bloki przy Spacerowej w Rzeszowie uchylone. SKO radzi, by miasto nie wydawało kolejnych. Ratusz: Najpewniej tak będzie Marcin Piecyk

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło trzy kolejne decyzje o warunkach zabudowy na terenie powyżej ulicy Spacerowej w Rzeszowie. Inwestorzy posiadający tam działki mieli w planach budowę wysokich wieżowców, na co z oburzeniem reagowali mieszkańcy os. Zalesie. SKO oprócz uchylenia WZ zasugerowało miastu, by do czasu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wydawało więcej decyzji. W ratuszu słyszymy, że władze najprawdopodobniej zastosują się do tej rady. Możliwe, że to miejsce zostanie przeznaczone na zieleń.