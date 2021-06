Kolejny bokser trenujący w Stali Rzeszów chce być zawodowcem. Kamil Lamczyk myśli o debiucie na profesjonalnym ringu

Lamczyk pochodzi z Buska Zdroju, tam zaczynał przygodę z boksem. Był gwardyjskim mistrzem Polski juniorów, a potem seniorów. Od kilku lat mieszka w Rzeszowie, zaciągnął się do wojska i obecnie służy w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich. Na co dzień trenuje wraz z kolegami żołnierzami w Wojskowej Sekcji Walki w Bliskim Kontakcie „Podhalańczyk”. Uczęszcza też na treningi do Stali Rzeszów do trenerów Mariana Basiaka, Krzysztofa Przepióry i Bartosza Bocaka.

Podczas gali KBN15 w Rzeszowie stoczył walkę amatorską z Szczepanikiem, ale marzy mu się boks zawodowy.

- Chciałbym zawalczyć zawodowo, czekam, może jakieś propozycje będą - powiedział.

Byłby kolejnym bokserem trenującym w Stali Rzeszów, który związał się z boksem zawodowym. Numerem 1 w sekcji jest oczywiście Łukasz Różański, ale kilka walk na profesjonalnym ringu ma za sobą też m.in. Mateusz Kubiszyn, były mistrz Europy w kickboxingu, który obecnie podbija krajowy rynek walk na gołe pięści.