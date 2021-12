Kolejny groźny wypadek na Podkarpaciu. W Rozbórzu volkswagen passat wypadł z drogi. Reanimowano młodą kobietę! [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do wypadku doszło w piątek około godziny 23:30 w miejscowości Rozbórz koło Przeworska. Kierujący volkswagenem passatem wjechał do przydrożnego rowu. W samochodzie podróżowały 4 osoby w wieku do 18 do 21 lat.