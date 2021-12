Kolejny odcinek drogi ekspresowej S19 został otwarty przed Bożym Narodzeniem. To odcinek Sokołów Małopolski Północ – Łowisko [ZDJĘCIA] Piotr Samolewicz

Osoby, które wybierają się na święta do Lublina, mogą skorzystać z drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Wschód – Zdziary. W czwartek 23 grudnia został otwarty piąty odcinek S19 Sokołów Małopolski Północ – Łowisko. Ostatni, szósty już odcinek, Zdziary- Rudnik n. Sanem, zostanie udostępniony w kwietniu przyszłego roku i wtedy rzeszowianie dotrą do Lublina w ciągu półtorej godziny, a stamtąd do Warszawy.