Kolejny pijany kierowca. 34-latek wiózł dwoje małych dzieci

Dyżurny mieleckiej policji otrzymał alarm, iż drogą z Tarnobrzega do Mielca jedzie auto w taki sposób, że uzasadnione są obawy, iż kierowca może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Jedzie całą szerokością drogi, co jakiś czas zjeżdżając nagle na pobocze – brzmiało zgłoszenie. Dwóch obserwujących tę sytuację mężczyzn, jadących w tym samym kierunku, nie wytrzymało w Chorzelowie i doprowadziło do zatrzymania pojazdu. Chwilę potem na miejscu był patrol zaalarmowanej policji.