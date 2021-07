Kolejny ważny odcinek Via Carpatia. Podpisano umowę na projekt i budowę odcinka S19 Miejsce Piastowe - Dukla [ZDJĘCIA] Ewa Gorczyca

W 2025 roku ma być gotowy 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą. To już ósmy odcinek trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim, skierowany do realizacji. Zaprojektuje go i zbuduje firma Strabag.