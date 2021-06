Kolejny wieżowiec obok Wisłoka w Rzeszowie? Tuż obok Olszynki Park ma powstać jeszcze jeden wieżowiec. Będzie mieszkalno-usługowy

Olszynki Park to obecnie jedna z najpopularniejszych inwestycji w Rzeszowie. Dwa wieżowce, w tym jeden wysoki na aż 160 metrów mają zostać oddane do użytku w czerwcu 2023 roku, a prace na budowie nieustannie trwają. Jednak od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się informacje, że Olszynki Park to nie jedyna inwestycja, która powstanie w tamtym terenie.

Internauci zaczęli wskazywać, że za placem budowy (patrząc od strony Kilara) również "wyrośnie" niedługo wieżowiec. Miałby on stanąć w niewielkiej odległości od Wisłoka i zajmować teren, który obecnie znajduje się za ogrodzeniem.