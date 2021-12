Kolejny wychowanek może wrócić do Rzeszowa. Michał Curzytek w sezonie 2022 będzie jeździł w Texom Stali?

Jak wynika z naszych informacji kwestia porozumienia w sprawie jazdy starszego z braci Curzytków z plastronem Żurawia jest praktycznie sfinalizowana. Klub znad Wisłoka nie ogłosił wprawdzie do tej pory nazwiska żużlowca, który w kadrze zespoły będzie startował jako gość, ale wiadomo, że takie miał plany. Jeżeli nasze informacje o wypożyczeniu Michała Curzytka potwierdzą się, to potencjał Texom Stali i jej szanse na włączenie się do walki o awans do eWinner 1 ligi znacznie wzrosną.