Koło Michniowca w Bieszczadach zatrzymano troje nielegalnych imigrantów z Turcji. Wpadli także kurierzy

- Podczas legitymowania okazało się, że były to dwie pełnoletnie kobiety (siostry) oraz ich kuzyn. Wszyscy mieli przy sobie tureckie paszporty. Cudzoziemcy usłyszeli zarzut nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznali - informuje mjr SG Elżbieta Pikor, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

W trakcie przesłuchania imigranci dokładnie opowiedzieli funkcjonariuszom historię swojej wyprawy.

- Całość zorganizował ojciec kobiet, który mieszka w Turcji. Za przerzut zapłacił po 9 tys. euro od osoby. Do granicy z Polską doprowadził ich ukraiński przemytnik

- dodaje mjr Pikor.

Jednak to nie koniec tej sprawy. W czasie przesłuchania imigrantów do sąsiedniej placówki SG zgłosiło się dwóch mężczyzn narodowości tureckiej. Okazało się, że byli to członkowie rodziny zatrzymanych. Cudzoziemcy legalnie mieszkają na terytorium Francji.