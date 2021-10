Kompromitacja Handball Stali Mielec w pierwszej połowie i wysoka porażka z Gwardią Opole Łukasz Pado

Stal Mielec doznała piątej porażki w tym sezonie Mat. Prasowe Handball Stal Mielec

To, co w tym sezonie prezentuje Handball Stal Mielec, woła o pomstę do nieba. Podopieczni trenera Rafała Glińskiego doznali piątej w tym sezonie porażki, tym razem w Opolu z Gwardią i to w fatalnym stylu.