Komu potrzebna "autostrada" prowadząca w pola i do chlewni? W Pantalowicach protestują

Ponad 5 milionów złotych gmina Pantalowice chce przeznaczyć na remonty dwóch dróg. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma wynieść prawie 3 miliony. Wypadałoby się cieszyć, że gmina się rozwija, że jest postęp cywilizacyjny, ale nie wszyscy są zadowoleni.

Do naszej redakcji zgłosiło się 10 rodzin, których inwestycja bezpośrednio dotyczy. To znaczy będą musieli oddać część swoich terenów. Jak mówią, chcą im odebrać na planowane drogi od 2 metrów, do nawet 9 metrów ich działek przydomowych, budowlanych i rolniczych. Niektórym aż po same okna. Geodeci już powbijali pomarańczowe słupki.

- Czy uda się to jeszcze jakoś rozwiązać? - pytają z nadzieją w głosie. - Po co nam taka droga o szerokości 10 metrów? Przecież ta droga nie prowadzi nigdzie indziej, jak w czyste pola i do chlewni.