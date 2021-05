Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej. W programie Georges Bizet

Koncert organizowany przez Filharmonię Podkarpacką odbędzie się w formie online. Transmitowany będzie na kanale na Youtube (https://www.youtube.com/c/FilharmoniaPodkarpackaRzeszow).

W programie G. Bizet – Suity I i II z opery „Carmen” (wybrane fragmenty).

Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej i Sebastian Perłowski (dyrygent).

"Suity z opery „Carmen” Georges’a Bizeta (1838 – 1875) zawierają melodie, których trudno zapomnieć, fascynującą hiszpańsko – cygańska egzotyka i feeria orkiestrowych barw – czego chcieć więcej…? A jednak premiera opery „Carmen” w 1875 r. w Paryżu nie przyniosła sukcesu. Publiczność przyzwyczajona do baśniowej fabuły dzieł scenicznych nie potrafiła zaakceptować w operze realistycznych postaci, tym bardziej, iż główną bohaterką była zmysłowa Cyganka – kobieta niezależna, podążająca za głosem serca. Dzieło doceniono dopiero po śmierci Bizeta, który zmarł mając zaledwie 37 lat. Od tego czasu „Carmen” pozostaje ulubienicą zespołów operowych, orkiestr i melomanów, którzy z wielką przyjemnością powracają do takich pereł muzyki jak Pieśń toreadora, Habanera, czy Séguidilla. To genialna muzyka, pełna temperamentu i żaru namiętności, która opowiada historię o miłości, zazdrość i śmierci" - informuje Biuro Koncertowe Filharmonii Podkarpackiej.