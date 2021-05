Koncert w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. W programie Józef Wieniawski i Carl Maria von Weber

Koncert odbędzie się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. W programie J. Wieniawski (koncert fortepianowy g – moll op. 20) i C. M. von Weber (Symfonia C-dur nr 1).

Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej, Wojciech Rodek (dyrygent) i Joanna Ławrynowicz (fortepian).

"Józef Wieniawski (1837 – 1912) znakomity pianista, brat słynnego wirtuoza skrzypiec – Henryka jest autorem kilkudziesięciu utworów, w tym Koncertu fortepianowego g- moll (1859). Utwór utrzymany w tradycyjnej formie, jak większość koncertów romantycznych łączy ze sobą wirtuozowski blask z liryzmem. Dialog między partią fortepianu i orkiestry toczy się płynnie, co wpływa na spokojną narrację muzyczną całego dzieła. Interesującą pozycją programu jest także I Symfonia C- dur (1806 - 7) C. M. von Webera (1786 -1826). Twórca niemieckiej opery romantycznej – „Wolnego strzelca” - pisał także muzykę orkiestrową, czego wyrazem są m.in. dwie symfonie w tonacji C - dur. Oba dzieła zostały skomponowane na dworze księcia Eugeniusza Württemberga, u którego Weber rozpoczął pracę w 1806 roku. I Symfonia C- dur powstała w okresie przejściowym między klasycyzmem a romantyzmem, ale instrumentacja utworu zdradza typową dla romantyzmu fascynację orkiestrową barwą. Weber daje się tutaj poznać także jako kompozytor o nieprzeciętnej inwencji melodycznej" - informuje Biuro Koncertowe Filharmonii Podkarpackiej.