Koncert zespołu Grzane Wino. Artyści będą promować swoją nową płytę „Melodie nocy”

„Melodie nocy” to tytuł promujący trzeci już w dorobku krążek rzeszowskiej grupy Grzane Wino. Nowy krążek, to już nie tylko poezja śpiewana, piosenka turystyczna, muzyka z krainy łagodności – to nowe uczucia, nowe dźwięki, różnorodne rytmy i pełen wachlarz emocji. Całość ujęta jest w kilkunastu utworach, zupełnie innych niż te z poprzednich płyt.

Muzycy posiadają już w swoim dorobku dwie płyty „Bieszczady” (2018r.) oraz „Zielone pudełko” (2020r.).

Grzane Wino to ubiegłoroczny laureat Międzynarodowego Festiwalu Interporta w Czechach. Doceniany jest także na wielu przeglądach i konkursach w kraju nie tylko za piosenkę „Już nie wrócą”, do której teledysk nagrany został latem, ale także:

2021 - OSPPT YAPA 2021 - Wyróżnienie za całokształt twórczości

2020 - II Festiwal Piosenki Uziemionej DOMÓWKA - wyróżnienie

2020 - Międzynarodowy Festiwal Interporta - 1 miejsce

2019 - Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA - 1 miejsce

2019 - Festiwal "Kropka 2019" PUCH - 2 miejsce

2019 - OPPT Nocnik w Łęczycy - 1 miejsce

2019 - 44. OSPPT YAPA 2019 - Wyróżnienie

2018 - OFPPiT "PRZY KOMINKU" w Kielcach– 3 miejsce, nagroda specjalna im. Grzegorza Pecela i nagroda publiczności

2018 - Festiwal Danielka – GRAND PRIX ! (Kryształ Danielki - Nagroda główna festiwalu)

2018 - Giełda Piosenki w Szklarskiej – 2 miejsce

2018 - Przegląd Bazuna – 2 piosenki laureatki i wyróżnienie dla gitarzysty

2017 - Ogólnopolski Festiwal Natchnieni Bieszczadem – 1 miejsce

2016 - Przegląd Piosenki Turystycznej Barwinek – 1 miejsce

Bilety można będzie nabyć poprzez portal Biletyna, a nową płytę z autografami już po koncercie. Wszelkie informację na temat koncertu na profilach social mediów zespołu oraz na wwww.grzane.pl