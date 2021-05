Konferencja "Na ratunek cywilizacji. Beskid Niski" już 28 maja w Puławach Górnych. Zobaczcie zwiastun filmu

Polski Nowy Ład już jutro! Co planuje PiS? Kwota wolna od podatku, zmiany 500 plus i emerytury? 15 maja poznamy szczegóły

PiS szykuje Nowy Ład. 15 maja to oficjalna data konwecji PiS, na której mamy poznać szczegóły nowego programu partii rządzącej dla Polski. Już od kilku tygodni pojawiają się informacje na temat tego, co może zawierać Polski Nowy Ład. Wyższa kwota wolna od podatku i emerytura bez podatku to rozwiązania, o których dotychczas było najgłośniej. PiS także uchylił rąbka tajemnicy i przedstawił, na jakich obszarach zamierza skupić się w swoim nowym programie. Sprawdź, czego będzie dotyczył Nowy Ład.