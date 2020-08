Koniec laby. Na Podkarpaciu 350 tysięcy uczniów wraca do nauczania w formie tradycyjnej. Za bezpieczeństwo w szkołach odpowiadają dyrektorzy

- tłumaczyła Małgorzata Rauch.

Jak zaznaczył Adam Sidor, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie wszystkie podkarpackie szkoły rozpoczną nauczanie w formie tradycyjnej bez względu na to, czy są w strefie zielonej, żółtej, czy czerwonej.

- Powiatowi inspektorzy sanitarni mają bardzo dobrą wiedzę na temat danego obszaru. Dotyczy to nie tylko nowych przypadków, ale i aktywnych przypadków. Co do zasady nauczyciele, uczniowie czy pracownicy do szkoły muszą uczęszczać zdrowi. Przy jakimkolwiek podejrzeniu objawów, które by sugerowały infekcję grypową, czy związaną z koronawirusem bezwzględnie trzeba się skontaktować telefonicznie z lekarzem, bądź udać się do oddziału zakaźnego