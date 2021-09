Koniec ze zdalnym studiowaniem na Podkarpaciu. O ile nie będzie nowej fali zachorowań na Covid -19

Szkoły podstawowe i średnie wróciły po wakacjach do tradycyjnej formy nauki, czyli już nie zdalnej, tylko stacjonarnej. Czy tak będzie przez cały rok? To się okaże. Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja związana z koronawirusem. Sprawdziliśmy, czy podkarpackie uczelnie także planują powrót do kształcenia w swoich murach, a nie przez internet.

Prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego poinformował już, że od października przewiduje powrót do kształcenia w siedzibie uczelni. Z wyłączeniem tzw. przedmiotów ogólnouczelnianych, które będą prowadzone zdalnie. To wykłady dla zainteresowanych, jak, np. „Ruchy społeczne”, „Estetyka muzyki”, „Językowe mechanizmy reklamy”, „Literatura piękna jako źródło wiedzy”.