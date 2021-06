Konieczne remonty dwóch ulic w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Sporo uwag kierowcy mają także do ulicy Kozienia. Wskazują, że w rejonie skrzyżowania z aleją Powstańców Warszawy nawierzchnia także wymaga naprawy.

- A odcinku między skrzyżowaniami z ul. Wyspiańskiego i Wywrockiego asfalt jest od dawna w fatalnym stanie. Nawierzchnia pęka i kruszy się, wzdłuż ulicy leży mnóstwo niewielkich fragmentów asfaltu. Kolejne łatania drogi niewiele pomagają, bo w tej chwili to już łaty są układane na poprzednie łaty. Jeździ się tu fatalnie, trzęsie samochodem, kamienie obijają podwozie, zawieszenie hałasuje i wybija się na nierównościach. Najwyższy czas na kapitalny remont całego odcinka ulicy

W piątek z prośbą o interwencję zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Rzeszowa. Okazuje się, że w przypadku ulicy Kozienia konieczne będzie sprawdzenie, do kogo należy uszkodzony fragment jezdni.

- Bo jej duża część to własność prywatna. Jeśli okaże się, że asfalt wymaga naprawy na odcinku miejskim, natychmiast go naprawimy. Ale jeśli problem dotyczy części prywatnej, zlecimy mu doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu – tłumaczy Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Na ulicy Strzelniczej Miejski Zarząd Dróg będzie mógł zlecić prace szybciej. Niewykluczone, że nawierzchnia zostanie wymieniona od razu na całym odcinku, o którym pisze nasz czytelnik.