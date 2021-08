Konkurs dla sołectw i miejskich osiedli "Spisani na medal". Cenne nagrody rzeczowe oraz bony zakupowe po 1200 zł REDAKCJA

Pamiętajmy, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zgodnie z ustawą jest obowiązkowy mat. prasowe US w Rzeszowie

Dzisiaj startujemy z wyjątkowo atrakcyjnym konkursem, skierowanym do sołectw i miejskich osiedli w województwie podkarpackim. Konkurs „Spisani na medal”, w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września br., czyli do końca spisu. Partnerem konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie.