Konrad Domoń, wieloletni piłkarz Resovii: Po to robiłem zabieg, żeby wrócić na boisko

Jak wspominasz swój ostatni występ w barwach Resovii?

Na pewno nie jest to miłe uczucie żegnać się z klubem po tylu latach, więc mieszane są moje odczucia. Natomiast jeśli chodzi o samo pożegnanie, to na pewno była to miła sprawa.

Co dalej? Będziesz szukał nowego klubu? Chciałbyś jeszcze pograć?

Od nowego roku będę chciał zacząć normalnie się przygotowywać z inną drużyna, bo nie ukrywam, że chciałbym jeszcze pograć w piłkę. Po to zresztą robiłem ten zabieg, żeby wrócić na boisko.