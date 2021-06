Konrad Fijołek: Dziękuję wszystkim rzeszowianom, którzy wzięli udział w tym przepięknym święcie demokracji [WIDEO]

- Ale chciałbym w tym momencie przekazać rzecz chyba najważniejszą w całym kontekście tych wyborów. - W Rzeszowie nie wygrała żadna opcja, żadna formacja, żadna strona między nami obywatelami. W Rzeszowie tak naprawdę zwyciężyła jedność. Najpierw jedność między nami - grupą radnych, potem jedność rzeszowian. Tych wszystkich, którzy skupili się wokół idei, programu. Jestem głęboko przekonany, że w Polsce, w której tak silne są jeszcze podziały, już wkrótce, także zwycięży ta jedność - mówił. - I stąd, z Rzeszowa, zacznie się powrót do samorządności, do wolności i do demokracji. Mam nadzieję, że wpuściliśmy w Polskę bardzo pozytywny klimat, że można się jednoczyć wokół ważnych spraw w tym kraju.

Konrad Fijołek gratulował też wyników wyborczych kontrkandydatom. - Zapewniam, że w tym zwycięstwie nie będzie żadnej krzty tryumfalizmu, budowania przekonania o swojej większości, wyższości. Zabieramy się po prostu do pracy. A wszystkich kontrkandydatów zapraszam do współpracy.

Dodał, że jeśli wyniki wyborów się potwierdzą, od poniedziałku zakasuje rękawy. - A wy, drodzy rzeszowianie, pojedziecie na swoje zasłużone wakacje.

Podczas rozmów z dziennikarzami Konrad Fijołek odniósł się do kampanii. - W Rzeszowie zwyciężył pozytywny przekaz. My nigdy nikogo nie zaatakowaliśmy. Nigdy nie podjęliśmy żadnego wyzwania "na bitkę". Z uśmiechem, otwartością, cały czas do ludzi, do mieszkańców, z szacunkiem dla konkurentów. W Rzeszowie działy się rzeczy fantastyczne. Ludzie spotykali mnie na ulicach, uśmiechali się, pokazywali zaciśnięte kciuki, "V" na znak zwycięstwa, mówili dobre słowo, machali z aut. Tu był piękny, cudowny festiwal demokracji, entuzjazmu, wiary w to, że obywatele kreują swoją rzeczywistość wokół.

Na pytanie, jaki wpływ to zwycięstwo będzie miało na centralną politykę, odpowiedział tak: - Ja jestem tylko zwykłym chłopakiem z Nowego Miasta w Rzeszowie. Nie aspiruję do tego, żeby nauczać i wymądrzać się, jeśli chodzi o politykę krajową. Jestem pewien jednego. Kiedy 15 marca pojawiłem się na rzeszowskim Rynku w towarzystwie wielu stowarzyszeń rzeszowskich i wszystkich prodemokratycznych sił, to to wyzwoliło ten entuzjazm na ulicach Rzeszowa. Jestem pewien, że jeśli takie rzeczy zaczną się dziać w Polsce, tego typu entuzjazm rozleje się wszędzie.