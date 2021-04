Konrad Fijołek o nowej dacie wyborów w Rzeszowie: Rząd Polski przestraszył się sondaży i chce podciągnąć swoich kandydatów

We wtorek informacja o przesunięciu wyborów w Rzeszowie stałą się faktem. Premier ogłosił, że termin głosowania zostaje przesunięty z 9 maja na 13 czerwca. Nie wszystkim z kandydatów na prezydenta się to spodobało, a swoje niezadowolenie w tej sprawie wyraził właśnie Konrad Fijołek.

- Ta zmiana daty wyborów może byłaby uzasadniona, gdyby została mieszkańcom Rzeszowa dobrze wytłumaczona. Nie uzasadniono jej w żaden sposób. Przeanalizowaliśmy stanowisko i pismo Głównego Inspektora Sanitarnego, w którym nie ma żadnego logicznego, twardego argumentu, który można by było rzeszowianom przekazać - powiedział na środowej konferencji Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Miasta Rzeszowa.

Dodał, że w trakcie rozmów z mieszkańcami bardzo często pada jedno podejrzenie. Jak opisał, rzeszowianie uważają, że "coś w tych wyborach jest kombinowane". Sam dodał, że nowa data oznacza również przesunięcie drugiej tury, co działa na niekorzyść jego kandydatury.

Jednocześnie zaapelował do mieszkańców Rzeszowa o to, by głosowali na niego, żeby móc wygrać w pierwszej turze. Podkreślił, że sondaże są po jego stronie i zwycięstwo jest możliwe. Na koniec powiedział, że "rząd Polski przestraszył się sondaży" i przesuwając wybory chce "podciągnąć swoich kandydatów".