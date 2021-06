Konrad Fijołek pokazał siłę samorządu. Przed niedzielnymi wyborami w Rzeszowie wsparli go prezydenci z najważniejszych miast Polski

- W każdej podróży trzeba wykonać pierwszy krok - powiedział. - Jest dokładnie tak, że ten pierwszy krok na drodze do odzyskania władzy przez demokratyczną opozycję, przez siły demokratyczne może być wykonany właśnie tutaj, w Rzeszowie. Właśnie wybierając Konrada Fijołka, możecie pokazać, że ta era niedemokratycznych rządów dobiega końca. Możecie wyrazić swój sprzeciw dla polityki opartej na manipulacji, kłamstwie, szczuciu jednych ludzi na drugich ludzi. I właśnie to wszystko może się zacząć tutaj - przekonywał Rafał Trzaskowski.

- Oczy całej Polski są teraz skierowane na Rzeszów, ale to jest najbardziej wasza sprawa - mówiła. - Program Konrada Fijołka, to jeden z bardziej nowatorskich programów miejskich w Polsce. Ten program tworzyli mieszkańcy Rzeszowa, jego sztab obywatelski tworzą mieszkańcy Rzeszowa. Sam jest rzeszowianinem od lat, tu się urodził i wychował.

Tadeusz Truskolaski, szef Unii Metropolii Miast Polskich, skomentował wpadkę Jarosława Kaczyńskiego, który będąc niedawno na Podkarpaciu, przejęzyczył się i nazwał Rzeszów Szczecinem:

- Nawet najgorsza demokracja jest lepsza niż najlepsza dyktatura. Nie wierzcie takim, którzy tutaj przyjeżdżają i obiecują budowę obwodnicy Szczecina - radził.

Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, zwrócił uwagę na to, że kontrkandydaci Konrada Fijołka, to przyjezdni na chwilę do Rzeszowa. I nawet on sam, mieszkając tu tylko przez 4 lata ma większy staż niż oni.

- Wszyscy jak tu stoimy, wiemy, że Rzeszów ma moc. Wiemy, że potrzebna jest dobra kontynuacja i potrzebny jest nowy impuls. Ale tylko dla Konrada Rzeszów jest najważniejszy - podkreślił, nawiązując do haseł wyborczych wszystkich kandydatów na urząd prezydenta.