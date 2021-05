Konrad Fijołek sadził drzewa w Parku Papieskim w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

- Idea sadzenia drzew narodziła się wtedy, kiedy pan minister, już świętej pamięci, prof. Szyszko wymyślił ustawę, w ramach której w Polsce wycięto 3 miliony drzew, a w samym Rzeszowie - kilka tysięcy. I to w ciągu trzech miesięcy. Na przekór temu, co sie wtedy działo u nas i w całej Polsce z grupą fantastycznych ludzi zaczęliśmy sadzić drzewa. Właśnie wtedy, posadziliśmy 30 pięknych dębów błotnych po to, aby pokazać, że rzeszowianie potrafią się integrować, potrafią zadbać o swoje miasto - powiedział Konrad Fijołek.

Kandydat na prezydenta Rzeszowa tłumaczył, że dzisiejsza akcja, to symbol tego, jaki Rzeszów chciałby widzieć w przyszłości.

- Rzeszów zielony, z parkami, skwerami w pobliżu naszych bloków, w odległości 10 minut spaceru. Rzeszów z zielenią w centrum. Z wysokimi drzewami wkomponowanymi w tych ulicach, gdzie ich brakuje - wyliczał. - O ile kiedyś myśleliśmy, że jednymi z najważniejszych inwestycji dla miasta są drogi, kanalizacja, czy infrastruktura, to dziś wszystkie nowoczesne miasta i Rzeszów także to wie, że prawdziwą inwestycją w miasto i ludzi jest inwestowanie w zieleń – dodał Konrad Fijołek.