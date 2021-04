Konrad Fijołek stawia w Rzeszowie na kulturę. A co z zamkiem? "Nie nadaje się" - mówią artyści

- I jak to zrobić, by oferta kulturalna była atrakcyjna dla rzeszowian i ludzi, którzy tu przybywają z zewnątrz - podkreślał.

- Powinniśmy wyjść z kulturą i sztuką na zewnątrz, do ludzi – zdradził kolejny pomysł Konrad Fijołek. – Poprzez plenery malarskie artystyczne instalacje, ale też nowoczesne aplikacje, które będą na bieżąco informować zainteresowanych, co u nas będzie się działo. I położymy większy nacisk na edukację kulturalną. Rzeszowską politykę kulturalną będą tworzyć rzeszowskie środowiska i to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami.

- Wstąpiła we mnie jakaś nadzieja – oświadczyła poetka Krystyna Lenkowska. – Może dla mnie to już trochę późno, ale nie dla wszystkich ode mnie młodszych. Tak że – alleluje i do przodu.

Swoimi nadziejami, co do nowej polityki miasta, dzieli się też obecni na miejscu artyści.

- Zamek jeszcze nie jest nasz, a to tym, jaki ma być i jaką pełnić rolę, chciałbym żeby zdecydowało środowisko rzeszowskiej kultury – oświadczył Konrad Fijołek.

- Powiedzieliśmy właśnie sobie podczas rozmowy, że zamek nie nadaje się do tych celów, do jakich chciał go przeznaczyć poprzedni prezydent – wtórowała mu Krystyna Lenkowska. – Bo nie spełnia elementarnych warunków. Nawet technicznych, już nie mówiąc o ograniczeniach konserwatorskich. Nie wolno dzielić ścian, nie wolno przebudowywać. Gdybyśmy my mogli dzisiaj decydować, powiedzielibyśmy – nie. Piękny zamek rzeszowski nie nadaje się na imprezy kulturalne.